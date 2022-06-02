На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" разместил скрин Facebook-поста арт промоутерки Натальи Ткаченко, в котором она рассказала, как в 2007 году Клопотенко привез с собой в США пакет украинского чернозема, потому что приехал аж на четыре месяца и не выдержит так долго без родной земли.
"Националист since 1986. Личное дело: заставлял американцев, бразильцев, тайцев, болгар, литовцев, поляков, белорусов, ямайцев и мексиканцев учить гимн Украины. Накормил французов борщом. Украинских детей путем изменения школьного питания и взаимодействия с властью заставил есть шпундры. Открыл 3 стратегические локации в Киеве, Львове и Франковске с украинской кухней. Через борщ спровоцировал россию и та напала на Украину. Перед сном целует флаг Украины", — похвастался Клопотенко.
Украинцы в комментариях восхищаются смелостью Клопотенко:
"Кулинарный гетман! Надо подать в ВР законопроект, чтобы внедрить эту должность, назначить господина Евгения";
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"Настоящий патриот и фанатично влюблен в свое дело!";
"Мне бы такой смелости";
"Евгений Клопотенко: я был эпатажным и патриотичным еще в 2007";
"Вы супер! если бы больше украинцев делали что-то подобное!";
"это войдет в учебники по истории Украины".
Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить молодую капусту.
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