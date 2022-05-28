Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - переможець шоу" Майстер Шеф", відомий блогер, а також автор кулінарних книг. Зірка в Instagram вирішив розповісти, як можна замінити сіль.

"Котики, давайте почнемо з того, які продукти компенсують сіль. Ну, тому що вони вже солоні. Отже: Сванська сіль, консервований тунець, соєвий соус, бринза, будь витриманий сир, фета, сулугуні, солоні горішки, оселедець, анчоуси. Додаєте це в їжу і, оп, вона набуває солоність. Більше інформації на цю тему - в останній статті на klopotenko.com, посилання в профілі.

Автора мемчика не знаю, але їм забитий мій директ. Так що гріх не використовувати. Цим", - написав Клопотенко.

Також зірка запостив мем, на якому написаний жарт, що сіль можна замінити сльозами полонених солдатів.

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