Як повідомляє Politeka.net, у Берліні, Німеччина, відбулося яскраве благодійне шоу-телемарафон "Save Ukraine – #StopWar" ("Врятуйте Україну-зупиніть війну") на підтримку нашої країни у війні з рф. Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла в Instagram про результати телемарафону.
Маша Єфросиніна повідомила, що вдалося зібрати шість мільйонів. На ці кошти буде закуплено медичне обладнання для лікарень України, які щодня приймають поранених захисників і мирних громадян.
"Спасибі всім, хто прийшов до Бранденбурзьких воріт, і всім, хто дивився нас по всьому світу!",- телеведуча подякувала небайдужим.
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Крім того, вона поділилася кадрами зі знаментального концерту. Виявилося, що ведучими телемарафонами стали Маша Єфросиніна і Тимур Мірошниченко - так, як це було на першому заході в Польщі.
Єфросиніна також опублікувала щемливі фото з концерту, на якому виступили українські зірки, що стали променем світла в темному царстві: Kalush Orchestra, Монатік, Тіна Кароль, The Hardkiss, Jerry Heil, Alyona Alyona, Святослав Вакарчук, Макс Барських.
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Також Politeka писала, Єфросиніна різко висловилася про останні події в країні.