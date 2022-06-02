Как сообщает Politeka.net, в Берлине, Германия, состоялось яркое благотворительное шоу – телемарафон "Save Ukraine – #StopWar" ("Спасите Украину - остановите войну") в поддержку нашей страны в войне с рф. Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала в Инстаграм о результататах телемарафона.
Маша Ефросинина сообщила, что удалось собрать шесть миллионов. На эти средства будет закуплено медицинское оборудование для больниц Украины, которые ежедневно принимают раненых защитников и мирных граждан.
"Спасибо всем, кто пришел к Бранденбургским воротам, и всем, кто смотрел нас по всему миру!", - телеведущая поблагодарила неравнодушных.
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Кроме того, она поделилась кадрами со знаментального концерта. Оказалось, что ведущими телемарафонами стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко – так, как это было на первом мероприятии в Польше.
Ефросинина также опубликовала щемящие фото с концерта, на котором выступили украинские звезды, ставшие лучом света в темном царстве: Kalush Orchestra, Монатик, Тина Кароль, The Hardkiss, Jerry Heil, Alyona Alyona, Святослав Вакарчук, Макс Барских.
Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.
Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.
Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.