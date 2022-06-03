Популярна українська співачка і колишня дружина Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула), яка залишилася в Україні і не поїхала за кордон, часто радує своїх фанатів яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в сторіс кадри, на яких показала себе у всій красі серед Карпатських гір.

На відео в сторіс Ярослава знімає себе після онлайн-ефіру на одному з телеканалів, вона тримає в руках келих з напоєм, а на тлі можна побачити красивий гірський пейзаж. Перед камерою співачка з'явилася в красивій ошатній вишиванці - білій з різнобарвною вишивкою. Її розкішне волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж з яскравою помадою.

У ролику SLAVIA розповіла про цей ефір: "Тут у нас пройшла злива. Я така красива, у вишиваночці після прямого ефіру і п'ю "Нафтусю" за здоров'я". Правда, що це за напій такий цікавий Ярослава не пояснила, але виглядає він просто як вода в красивому келиху.

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