Она также уверена, что даже суржик сейчас лучше русского языка. В то же время, она считает, что заставлять никого не надо, мол, у всех свое время.

Как сообщает Politeka.net, украинская актриса и звезда сериала "Кріпосна" Наталка Денисенко считает, что Украина должна разработать сверхжесткие условия для россиян, которые захотят приезжать сюда или эмигрировать после окончания войны. Об этом она заявила в интервью тележурналистке Алине Доротюк для ее YouTube-канале.

"Абсолютно для всех надо ввести какой-то жесткий визовый режим. Чтобы они просто не имели права сюда приезжать, только если у них есть, например, близкие родственники, и даже если давать какую-то визу, то на короткий срок и под пристальным наблюдением СБУ. Нельзя впускать этих людей в нашу страну. Им нечего здесь делать", - заявила Наталка Денисенко.

Она добавила, что те россияне, которые захотят получить украинское гражданство должны проходить тщательные проверки, в том числе на детекторе лжи, хорошо себя вести в течение 10 лет, выучить язык и историю Украины.

Также Наталка Денисенко категорически не поддерживает идею двуязычия Украины. В качестве примера она приводит Грузию, где российская уже практически исчезла. Она также уверена, что даже суржик сейчас лучше русского языка. В то же время, она считает, что заставлять никого не надо, мол, у всех свое время.

"Нам не нужен язык оккупанта. Потому что это не наш язык. Его нигде не будет, я в этом уверена. Ни в сериалах, ни в кино, ни на телевидении, впоследствии в быту. Все равно все перейдут общаться на украинском языке, можна и на суржике. Но не на языке оккупантов и убийц", - подчеркнула актриса.

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