Популярная украинская певица и бывшая жена Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула), которая осталась в Украине и не уехала за границу, часто радует своих фанатов яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис кадры, на которых показала себя во всей красе среди карпатских гор.

На видео в сторис Ярослава снимает себя после онлайн-эфира на одном из телеканалов, она держит в руках бокал с напитком, а на фоне можно увидеть красивый горный пейзаж. Перед камерой певица появилась в красивой нарядной вышиванке – белой с разноцветной вышивкой. Ее роскошные волосы распущены, а на лице легкий макияж с яркой помадой.

В ролике SLAVIA рассказала об этом эфире: "Здесь у нас прошел ливень. Я такая красивая, в вышиваночке после прямого эфира и пью "Нафтусю" за здоровьишко". Правда, что это за напиток такой интересный Ярослава не объяснила, но выглядит он просто как вода в красивом бокале.

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