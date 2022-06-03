Популярна українська блогерка, співачка і актриса Анна Трінчер, яка нещодавно стала нареченою блогера Олександра Волошина, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала кадри з відпочинку в Буковелі, на яких продемонструвала свої оновлені форми у всій красі.
На нових фотографіях Анна позує в басейні на тлі приголомшливого гірського пейзажу. Перед камерою вона з'явилася в розкішному чорному купальнику, який підкреслив струнку фігуру і збільшені принади. Волосся дівчини розпущене і красиво укладене, а на її обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Трінчер написала: "Моя Україна". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову фотосесію зірки, засинаючи її компліментами: "Форми просто божественні. Ти дуже красива", "Україна неймовірна, як ти", "Як красиво", "Хто б що не говорив, а наша Україна все одно найпрекрасніша і чудова країна в світі", "Дуже красива", "Красива", "Шикарна", "Нереальна", "Просто дивлюся на таку красу, як ти, немає слів", "Фото нереальні".
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