Популярная украинская блогерша, певица и актриса Анна Тринчер, которая недавно стала невестой блогера Александра Волошина, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила кадры с отдыха в Буковеле, на которых продемонстрировала свои обновленные формы во всей красе.

На новых фотографиях Анна позирует в бассейне на фоне потрясающего горного пейзажа. Перед камерой она появилась в роскошном черном купальнике, который подчеркнул стройную фигуру и увеличенные прелести. Волосы девушки распущены и красиво уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Моя Украина". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию звезды, засыпая ее комплиментами: "Формы просто божественные. Ты очень красивая", "Украина невероятная, как ты", "Как красиво", "Кто бы что ни говорил, а наша Украина все равно самая прекрасная и замечательная страна в мире", "Очень красивая", "Красивая", "Шикарная", "Нереальная", "Просто смотрю на такую ​​красоту, как ты, нет слов", "Фото нереальные".

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