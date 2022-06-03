Відома співачка Наталія Могилевська, яка під час війни залишилася в Києві і навіть виступала для людей в метро під час тривог, часто ділиться з шанувальниками публікаціями про своє життя в Instagram. Нещодавно артистка презентувала нову зворушливу пісню воєнного часу під назвою "Я вдома". А тепер розповіла, як тепло на неї відреагували шанувальники.

На своїй сторінці Наталя опублікувала фрагмент пісні зі своєю фотографією, а в підписі до нього розповіла про те, що їй пишуть Українки, особливо ті, хто змушений був виїхати за кордон.

"Спасибі за те, що так тепло прийняли мою нову пісню "Я вдома". Дуже багато отримую від вас історій і особливо від дівчат, які змушені були виїхати з дітьми з країни. Всі дуже сумують за рідними і домівках. Дівчатка тримаємося, підтримуємо один одного", - написала Могилевська.

Шанувальники тут же почали коментувати публікацію артистки: "Найкраща пісня - до мурашок", "Спасибі за пісню", "Дуже красиво, але боляче яке горе", "Наталя, Ваша пісня – неймовірна!", "Пісня до сліз. Кожне слово в саме серце. Україна переможе!", "Боже! До сліз, до мурашок. До останнього див душі".

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