Известная певица Наталья Могилевская, которая во время войны осталась в Киеве и даже выступала для людей в метро во время тревог, часто делится с поклонниками публикациями о своей жизни в Instagram. Недавно артистка презентовала новую трогательную песню военного времени под названием "Я вдома". А теперь рассказала, как тепло на нее отреагировали поклонники.

На своей странице Наталья опубликовала фрагмент песни со своей фотографией, а в подписи к нему рассказала о том, что ей пишут украинки, особенно те, кто вынужден был уехать за границу.

"Спасибо за то, что так тепло приняли мою новую песню "Я вдома". Очень многое получаю от вас историй и особенно от девушек, которые вынуждены были уехать с детьми из страны. Все очень скучают по родным и домам. Девочки держимся, поддерживаем друг друга", - написала Могилевская.

Поклонники тут же принялись комментировать публикацию артистки: "Самая лучшая песня – до мурашек", "Спасибо за песню", "Очень красиво, но больно какое горе", "Наталья, Ваша песня – невероятная!", "Песня до слез. Каждое слово в самое сердце. Украина победит!", "Боже! До слез, до мурашек. До последнего см души".

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