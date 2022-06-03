Популярна українська балерина і багаторічна суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар, яка також є директором хореографічного коледжу в Києві, розповіла про свою юну вихованку. На своїй сторінці в Instagram Катя показала фото і відео з юною балериною Анею, а також розповіла її історію.

Як виявилося, талановита дівчинка, яка займається балетом, змогла вибратися з Києва, який бомбили з неба, і дістатися до Норвегії. Тепер її прийняли в місцеву школу балету, де вона продовжила свої заняття.

"Аня тиждень була в Києві і застала перші спроби наступу на місто і з неба, і з доріг. Три доби комендантської години провела з мамою в підвалі разом з іншими киянами, які переховувалися від наступу. Після цих подій було прийнято рішення їхати до тата в Норвегію.

Евакуаційний поїзд на Львів... Матрацами закривали вікна і тримали їх всю дорогу, щоб сховатися від можливих обстрілів... кілька днів дороги і Аня опинилася в Норвегії, де її прийняли в академію танцю. Дуже вдячна декану академії за підтримку наших дітей.

Щоразу, як я чую ці історії, виникає тільки одне питання: за що це українським дітям? Але я впевнена, що всі жахи ані позаду і залишиться тільки поглинати знання, розвивати свій творчий і виконавський потенціал в балетному мистецтві. До зустрічі в рідних стінах коледжу!",- розповіла Кухар.

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