Популярная украинская балерина и многолетняя судья шоу "Танці из зірками" Екатерина Кухар, которая также является директором хореографического колледжа в Киеве, рассказала о своей юной воспитаннице. На своей странице в Instagram Катя показала фото и видео с юной балериной Аней, а также рассказала ее историю.
Как оказалось, талантливая девочка, которая занимается балетом, смогла выбраться из Киева, который бомбили с неба, и добраться в Норвегию. Теперь ее приняли в местную школу балета, где она продолжила свои занятия.
"Аня неделю была в Киеве и застала первые попытки наступления на город и с неба, и с дорог. Трое суток комендантского часа провела с мамой в подвале вместе с другими скрывавшимися от наступления киевлянами. После этих событий было принято решение ехать к папе в Норвегию.
Эвакуационный поезд на Львов… Матрацами закрывали окна и держали их всю дорогу, чтобы укрыться от возможных обстрелов… Несколько дней дороги и Аня оказалась в Норвегии, где ее приняли в академию танца. Очень благодарна декану академии за поддержку наших детей.
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Каждый раз, как я слышу эти истории, возникает только один вопрос: за что это украинским детям? Но я уверена, что все ужасы Ани позади и останется только поглощать знания, развивать свой творческий и исполнительский потенциал в балетном искусстве. До встречи в родных стенах колледжа!", - рассказала Кухар.
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