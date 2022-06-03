Не всі готові пробачити співачці її позицію до початку повномасштабного вторгнення.

Світлана Лобода, яка багато років тому перебралася будувати співочу кар'єру в Росії, пізніше жила в іншій країні, а з початком повномасштабної війни з рф, хоч і з запізненням, але підтримала Україну. Зараз же артистка представила нову україномовну пісню під назвою "Молитва".

На своїй сторінці в Instagram Світлана Лобода розмістила фрагмент нового відеокліпу і трохи розговорилася.

"100 днів...100 днів з початку іншого життя, інших снів, інших слів і смислів, інших людей, сліз, інших пісень, інших молитов! 100 днів, які назавжди змінили світ і зістарили мільйони сердець на 100 років. Було складно знову почати співати ... дуже складно! Але музика, як тонка смуга світла, пробивається крізь самі чорні дні. Ми ще будемо святкувати життя на нашій прекрасній землі і пісні будемо співати не від болю, а від щастя! А поки...", - представила нову пісню виконавиця.

Українці в коментарях хвалять Лободу за нову пісню, але не можуть пробачити співачці її позицію до повномасштабного вторгнення рф і критикують за те, що їй не вистачає сміливості називати війну війною:

"Дякую за україномовну пісню. Але не знаю чи зможу її слухати, не знаю як прийняти, що Лобода не говорила про війну до масштабного вторгнення";

"Називайте до кінця, що відбувається! 100 днів війни!!! 100 днів, як агресор напав на нашу мирну державу!";

"Бога просити мало, треба просити зброю!";

"Світлана, вам не вистачило сміливості назвати війну війною!";

"Вам пасує українська, як шкода наших людей, нашу країну. Віримо і молимося за перемогу! Ми на боці світла і добра";

"Дуже красиво українською мовою, аж до мурашок".

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