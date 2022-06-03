Не все готовы простить певице ее позицию до начала полномасштабного вторжения.

Светлана Лобода, которая много лет назад перебралась строить певческую карьеру в россии, позже жила в другой стране, а с началом полномасштабной войны с рф, хоть и запоздало, но поддержала Украину. Сейчас же артистка представила новую украиноязычную песню под названием "Молитва".

На своей странице в Instagram Светлана Лобода разместила фрагмент нового видеоклипа и немного разоткровенничалась.

"100 дней...100 дней с начала другой жизни, других снов, других слов и смыслов, других людей, слез, других песен, других молитв! 100 дней, которые навсегда изменили мир и состарили миллионы сердец на 100 лет. Было сложно снова начать петь… Очень сложно! Но музыка, как тонкая полоса света, пробивается сквозь самые черные дни. Мы еще будем праздновать жизнь на нашей прекрасной земле и песни будем петь не от боли, а от счастья! А пока...", — представила новую песню исполнительница.

Украинцы в комментариях хвалят Лободу за новую песню, но не могут простить певице ее позицию до полномасштабного вторжения рф и критикуют за то, что ей не хватает смелости называть войну войной:

"Спасибо за украиноязычную песню. Но не знаю смогу ли ее слушать, не знаю как принять, что Лобода не говорила о войне до масштабного вторжения";

"Называйте до конца, что происходит! 100 дней войны!!! 100 дней, как агрессор напал на наше мирное государство!";

"Бога просить мало, надо просить оружие!";

"Светлана, вам не хватило смелости назвать войну войной!";

"Вам подходит украинский, Как жаль наших людей, нашу страну. Верим и молимся за победу! Мы на стороне света и добра";

"Очень красиво на украинском языке, аж до мурашек".

Напомним, Катя Осадчая срочно обратилась к украинцам за помощью.

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