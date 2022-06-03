Як повідомляє Politeka.net, Маша Єфросиніна виїхала з країни через кілька тижнів після вторгнення окупантів на наші землі. Артистка заявила, що у дітей були істерики і паніки кожен раз, коли була повітряна тривога, а витягувати молодшу дитину з ліжка і ховатися стало для неї випробуванням.

Тому через деякий час вона вирішила забрати їх подалі від паніки і суєти. Через два місяці вона змогла побачитися з чоловіком, за яким нудьгувала. Марія не стала показувати обличчя чоловіка, проте поділилася маленьким щасливим моментом з їх прогулянки. У пари було мало часу один на одного:

"Побачення, яке я чекала два місяці. І на яке у нас півтора дня... " - пише Єфросиніна.

Також відомо, в Берліні, Німеччина, відбулося яскраве благодійне шоу-телемарафон "Save Ukraine – #StopWar" ("Врятуйте Україну-зупиніть війну") на підтримку нашої країни у війні з рф. Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла в Instagram про результати телемарафону.

Маша Єфросиніна повідомила, що вдалося зібрати шість мільйонів. На ці кошти буде закуплено Медичне обладнання для лікарень України, які щодня приймають поранених захисників і мирних громадян.

Також Єфросиніна з гербом на серці здивувала змінами в зовнішності.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна розповіла, чому ще не опустила руки далеко від дому.

Також Politeka писала, Єфросиніна різко висловилася про останні події в країні.