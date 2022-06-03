Как сообщает Politeka.net, Маша Ефросинина выехала из страны через несколько недель после вторжения оккупантов на наши земли. Артистка заявила, что у детей были истерики и паники каждый раз, когда была воздушная тревога, а вытаскивать младшего ребенка с постели и прятаться стало для нее испытанием.

Поэтому спустя время она решила забрать их подальше от паники и суеты. Спустя два месяца она смогла увидеться с мужем, по которому скучала. Мария не стала показывать лицо супруга, однако поделилась маленьким счастливым моментом с их прогулки. У пары было мало времени друг на друга:

«Свидание, которое я ждала два месяца. И на которое у нас полтора дня…» - пишет Ефросинина.

Также известно, в Берлине, Германия, состоялось яркое благотворительное шоу – телемарафон "Save Ukraine – #StopWar" ("Спасите Украину - остановите войну") в поддержку нашей страны в войне с рф. Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала в Инстаграм о результататах телемарафона.

Маша Ефросинина сообщила, что удалось собрать шесть миллионов. На эти средства будет закуплено медицинское оборудование для больниц Украины, которые ежедневно принимают раненых защитников и мирных граждан.

Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.

Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.

Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.