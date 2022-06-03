Популярна українська блогерша Даша Квіткова, яка стала дружиною головного героя реаліті-шоу "Холостяк" Микити Добриніна, продовжує розповідати про їхнє життя в Instagram. Також дівчина багато говорить про те, як намагається прийти у форму після народження сина.

"Доброго ранку всім, хто вже прокинувся. А я знову пішла на сайкл" - поділилася Квіткова. Також вона згадала, що перші враження від занять вийшли дуже бурхливими.

До вагітності дівчина важила 53-54 кг, а за дев'ять місяців набрала близько 30 кг.тепер Даша зазначає, що вчиться приймати недоліки, але над собою буде працювати, щоб бути в порядку.

"Друзі, ви не повірите. Але я все ж підняла свою п'яту точку і пішла на сайкл! Це трохи не так, як я собі уявляла і бачила відео в Тік-струм, але теж дуже жарко. Ми проїхали 15 км без зупинок. Коротко про моє самопочуття, я думала поверну легені назад» - ділиться враженнями Даша.

Раньше Даша і Микита вирішили показати маленькому синові Леву овець і кіз, і відвезли його на ферму серед Карпатських гір. Там же і влаштували красиву сімейну фотосесію. На знімку видно, що малюка Добринін тримає на своїх плечах, а поруч стоїть Квіткова в красивій сукні.

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