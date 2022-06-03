Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая стала женой главного героя реалити-шоу "Холостяк" Никиты Добрынина, продолжает рассказывать об их жизни в Инстаграм. Также девушка много говорит о том, как пытается прийти в форму после рождения сына.

"Доброе утро всем, кто уже проснулся. А я снова пошла на сайкл" - поделилась Квиткова. Также она вспомнила, что первые впечатления от занятий вышли очень бурными.

До беременности девушка весила 53-54 кг, а за девять месяцев набрала около 30 кг. Теперь Даша отмечает, что учится принимать недостатки, но над собой будет работать, чтобы быть в порядке.

«Друзья, вы не поверите. Но я все же подняла свою пятую точку и пошла на сайкл! Это немного не так, как я себе представляла и видела видео в Тик-Ток, но тоже очень жарко. Мы проехали 15 км без остановок. Коротко о моем самочувствии, я думала верну легкие обратно» - делится впечатлениями Даша.

Ранее Даша и Никита решили показать маленькому сыну Льву овец и коз, и отвезли его на ферму среди карпатских гор. Там же и устроили красивую семейную фотосессию. На снимке видно, что малыша Добрынин держит на своих плечах, а рядом стоит Квиткова в красивом платье.

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