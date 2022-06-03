Рядки, написані в 1840 році, пронизані сумом за Батьківщиною та вірою у вільне життя на рідній землі, у наші часи набули особливого сенсу. Дорофєєва та Пивоваров також представили чорно-білий кліп на пісню.

На своїй сторінці в Instagram співачка розповіла про прем'єру.

"100 днів війни. 100 днів болю, суму та надії. Дуже важко залишатися з цими важкими думками наодинці. Тому нам всім потрібно не потонути в них, допомогти собі та країні випливти, вистояти, зберегти себе. Дякую тобі, Артем Пивоваров, за наш чуттєвий дует та за проєкт «Твої вірші, мої ноти», завдяки якому українська культура має можливість жити та голосно звучати", — поділилася Дорофєєва.

DOROFEEVA зізналася, що, коли вона їздила з благодійними концертами по Європі, зрозуміла, що ще ніколи так не сумувала за Україною за домом.

“Мільйони українців були вимушені покинути свій дім через війну. Сум за Батьківщиною, що відчував Шевченко, коли писав цей вірш – саме те, що кожен переживає зараз. Коли я їздила з благодійними концертами по Європі, зрозуміла, що ще ніколи так не сумувала за Україною, за Києвом, за домом, за своїми людьми, за українцями” – розповіла співачка.

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