Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка. Як і інші зірки, Надя працює над своїми сценічними образами, роблячи їх ефектними і незабутніми. І коли образ однієї знаменитості копіює інша, це відразу стає предметом довгих обговорень фанатів. А цього разу стало відомо, що російська співачка Клава Кока вирішила скопіювати образ Наді Дорофєєвої. Це помітили фанати української співачки, яких репостнула Надя собі в сторіс.

На кадрах можна побачити Надю, яка була в білому топіку і в незвичайних штанях. Клава одягла аналогічний наряд, тільки доповнила його дивною сумочкою.

"Ой, знову", - було написано в публікації.

Фанати на фан-каналі Наді відразу почали обговорювати дію Клави:

"Ахаха, а вона ж російська, Клава ця? Начебто так, а росіяни все у нас крадуть, до речі, ви бачили пісню, що вони скопіювали", "мені здається, вона вже хайпует на цьому, ахах. Кринж одним словом", "Та е-ма-е, скільки можна" "Клава Коке що, більше нічого носити".

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