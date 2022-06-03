Сьогодні 100 днів від початку повномаштабного вторгнення, але вже пройшло 8 років війни з рф.

Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк на 100-ий день вторгнення війни в Україну написала пост на своїй сторінці в Instagram.

Вона зізналася, що через таку велику кількість часу все більше вірить у перемогу України проти Росії. Христина також зізналася в любові до народу, який бориться проти злочинної росії. При цьому вона зазначила, що сьогодні 100 днів від початку повномаштабного вторгнення, але вже 8 років війні з рф.

"Весь світ вже знає, що - ГЕРОЯМ СЛАВА і СЛАВА УКРАЇНІ! 8 років і 100 днів війни! 8 років і 100 днів вірю в перемогу України! Люблю тебе, моя матуся! Люблю Вас, наш Народ!!! Разом до перемоги!! Амінь!", - написавши Христина Горняк.

Українці підтримали Христину Горняк і подякували за те, що вона згадала про 8 років війни на Донбасі та окупації Криму. Крім того, користувачі Мережі також вірять, що Україна вийде переможцем у цій кривавій війні, яку розв'язала рф.

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