Сегодня 100 дней от начала полномаштабного вторжения, но уже прошло 8 лет войны с рф.

Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк на 100-ый день вторжения войны в Украину написала пост на своей странице в Инстаграм.

Она призналась, что спустя такое большое колличество времени все больше верит в победу Украины против россии. Кристина также призналась в любви к народу, который борится против преступной россии. При этом она отметила, что сегодня 100 дней от начала полномаштабного вторжения, но уже 8 лет войне с рф.

"Весь мир уже знает, что - ГЕРОЯМ СЛАВА и СЛАВА УКРАИНЕ! 8 лет и 100 дней войны! 8 лет и 100 дней верю в победу Украины! Люблю тебя, моя мамочка! Люблю Вас, наш Народ!!! Вместе к победе!! Аминь!", - написала Кристина Горняк.

Украинцы поддержали Кристину Горняк и поблагодарили за то, что она вспомнила о 8 годах войны на Донбассе и оккупации Крыма. Кроме того, пользователи сети также верят, что Украина выйдет победителем в этой кровавой войне, которую развязала рф.

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