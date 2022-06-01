Христина Горняк продовжує підтримувати українців, а також показувати в Instagram багато особистих кадрів.

Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк зараз активно займається волонтерством, але не забуває і про сторінку в Instagram. Кілька годин тому Христина поділилася кількома яскравими знімками.

На першому вона позує на березі моря в Одесі. Новий наряд красуні вийшов немовірно вдалим. Христина Горняк обрала для прогулянки білий топ, чорні штани, а також шовковий піджак в тон, які підкреслили розкішні форми дівчини. Доповнили наряд сумочка і сонцезахисні окуляри.

"Яка у нас мальовнича Україна", - підписала знімок дружина Володимира Остапчука.

На другому кадрі Христина сидить на пірсі з келихом в руках. На ній – елегантне ніжно-рожеве плаття в горошок з коротким рукавом. Свій образ Христина Горняк доповнила витонченими босоніжками на високій шпильці. З аксесуарів лише ненав'язливі прикраси і чорний ремінець.

У підписі вона розповіла, яке майбутнє бачить для українців і заявила, що скоро небо над нами буде без вибухів.

"Які гарні у нас заходи сонця. Скоро це небо над нами буде світити вільно і без вибухів", - знімок Христина доповнила підписом.

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