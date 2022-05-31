Раніше вони жили своє життя у вільній країні з вільними і крутими людьми. Планували, будували і мріяли.

Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк відвідала свій офіс і її накрили спогади про минуле життя, почалася така ностальгія. Ними вона поділилася в своїх Instagram-сторіз.

Вона зазначила, що раніше українці жили своє життя у вільній країні з вільними і крутими людьми. Планували, будували і мріяли.

Христина Горняк поділилася кадрами з минулого і показала пам'ятні моменти з життя. Дівчина згадала, як подорожувала Україною і милувалася красою природи; як гуляла з друзями дні народження і багато посміхалася; як займалася своїм хобі - танцями і мріяла вийти на змагання; як ходила на концерти українських зірок і на івенти в красивих елегантних нарядах; як гуляла з чоловіком по осінньому Києву і пила щось тепленьке.

Христина Горняк зізналася, що вже тоді її душа відчувала, що росіяни заздрять українцям.

"Душа тоді підозрювала, що ця проклята рашка нам заздрить і хоче все у нас забрати. Але дудки, знай расея! Ми вільний народ! Ми краще! І буде у нас попереду все краще!", - запевнила дружина телеведучого Володимира Остапчука.

Нагадаємо, що дружина Остапчука поскаржилася на безсонну ніч.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого" Маски " Остапчука розповіла про довгу розмову з чоловіком.

Також Politeka писала, що Остапчук з дружиною показали, як виглядати стильно в звичайних речах.