Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк зараз змінила рід діяльності і активно займається волонтерством. Не забуває вона і про сторінку в Instagram, яку активно веде. Кілька годин тому Христина опублікувала новий пост.
У ньому дружина Володимира Остапчука написала, як сприймає труднощі, які відбуваються в житті.
"Складнощі - це трамплін для нашого зростання! P. S. На моєму обличчі завжди посмішка від ваших повідомлень, взаємна підтримка - дуже важлива зараз! Хочу подякувати за неї!", - написала Христина Горняк у підписі до свого посту.
Дружина телеведучого Володимира Остапчука проілюструвала свій пост яскравим знімком в актуальному вбранні: Христина позує посеред парку в білій футболці з глибоким декольте, білих стильних штанях-чінос і чорних туфлях-лоферах. Образ вона доповнила сумочкою світло-зеленого відтінку, яка відмінно гармонує з піджаком, накинутим на її плечі.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
"Жень, не виживеш": після вибуху в Мелітополі "швидкі" забирають поранених, окупанти налякані
Йовович і Кароль вразили виглядом в прозорих сукнях, українці визначили кращу: "Що тут гадати..."
Леся Нікітюк зізналася, по кому сумує з Києва: "За цим ось, що справа..."
Федишин своєю появою в Іспанії викликала нову хвилю гніву в українців: "Іра, хорош вже"
Нагадаємо, що дружина Остапчука поскаржилася на безсонну ніч.
Як повідомляла Politeka, дружина ведучого" Маски " Остапчука розповіла про довгу розмову з чоловіком.
Також Politeka писала, що Остапчук з дружиною показали, як виглядати стильно в звичайних речах.