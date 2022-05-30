Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк зараз змінила рід діяльності і активно займається волонтерством. Не забуває вона і про сторінку в Instagram, яку активно веде. Кілька годин тому Христина опублікувала новий пост.

У ньому дружина Володимира Остапчука написала, як сприймає труднощі, які відбуваються в житті.

"Складнощі - це трамплін для нашого зростання! P. S. На моєму обличчі завжди посмішка від ваших повідомлень, взаємна підтримка - дуже важлива зараз! Хочу подякувати за неї!", - написала Христина Горняк у підписі до свого посту.

Дружина телеведучого Володимира Остапчука проілюструвала свій пост яскравим знімком в актуальному вбранні: Христина позує посеред парку в білій футболці з глибоким декольте, білих стильних штанях-чінос і чорних туфлях-лоферах. Образ вона доповнила сумочкою світло-зеленого відтінку, яка відмінно гармонує з піджаком, накинутим на її плечі.

Нагадаємо, що дружина Остапчука поскаржилася на безсонну ніч.

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