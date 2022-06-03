На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила своє похмуре фото в чорній футболці, а також вражаючі кадри хроніки війни, які увійдуть в історію України.

"100 днів… 100те 24 лютого. Ми всі до перемоги будемо жити 24 лютого. Я згадую, як спочатку ми рахували години вторгнення, потім дні, місяці …ми вірили, що не буде сотого дня. Непомітно пройшла весна, непомітно настало літо, але всередині лютий, навіть зимові речі не ховаю, все так само під рукою, щоб одягти і бігти", — поділилася Осадча.

Також телеведуча нагадала, завдяки кому ми досі живемо в своїй країні та даємо відсіч окупантам.

"В цю жахливу дату я хочу, аби кожен з нас помолився за наших героїв! Це завдяки їм ми цей сотий день зустрічаємо маючи свою землю, свою країну, яку не взяли за три дні, як хтось собі придумав. За тих, хто приливає кров, хто гине за всіх нас з вами…. Вічна пам’ять загиблим і дякуємо нашим захисникам і захисницям за героїзм, низько вклоняємся вам і молимося щохвилини 🙏🏻Ми сильні! Ми незламні! Ми переможемо!", — наголошує Катя.

Українці в коментарях не стримують емоцій: "Без сліз не можна читати", "Прочитала зі сльозами😢Нехай Господь береже кожного захисника нашого", "Катерино❤️ кожне слово - відгукується в серці💛💙 Безмежна подяка і молитва за наших воїнів".

Нагадаємо, що Катя Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Катерина Осадча терміново звернулася до українців по допомогу.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.