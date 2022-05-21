Известная телеведущая Катя Осадчая, которая не уехала из Украины, а осталась в Киеве и обосновала свой проект по поиску пропавших из-за войны людей, поделилась в Instagram милым фото с волонтером. Как оказалось, Сергей, житель Ирпеня, который изначально сам начал заниматься поисками пропавших, а теперь присоединился к проекту телезвезды.
"Наша поисковая команда расширяется, мы объединяемся с коллегами, которые наладили поиски локально так, что мы стремимся масштабировать этот опыт на всю страну. Сергей из Ирпеня и уже в первые дни полномасштабного вторжения из руководителя строительной компании переквалифицировался в волонтера-поисковика и организовал масштабную помощь в Ирпене, Буче и Гостомеле. В дом Сергея попало две ракеты, но все живые и полные сил помогать.
Сергей до сих пор помогает родным в опознании тел из деоккупированной Киевщины и вместе со своей командой и своим опытом присоединился к поиску пропавших. Если вы так же как Сергей занимаетесь поиском в своих городах, или знаете волонтеров по поиску, пишите здесь под постом. Мы обязательно всех найдем!", - рассказала Осадчая в подписи к фото с волонтером.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Неконтролируемый курс валют и новые правила снятия наличных: НБУ принял ряд кардинальных решений
Оккупанты взяли четыре населенных пункта, под угрозой захвата важная магистраль: карта боев
Британская разведка рассекретила план рф сразу после захвата Мариуполя: "Это означает, что россия..."
Взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе, что известно на данный момент: "Началась перестрелка"
Напомним, Трагедия в семье Алана Бадоева, Потап, Джамала, Сумская и другие звезды поддержали режиссера: "Я принимаю это...".
Как сообщала Politeka, "Это бесконечная боль": Санта Димопулос поразила заявлением и снимком в свой день рождения.
Также Politeka писала, что Жена Виктора Павлика кинулась в больницу из-за маленького сына, грозил страшный диагноз: "Это разъедает кость".