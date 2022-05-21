Известная телеведущая Катя Осадчая, которая не уехала из Украины, а осталась в Киеве и обосновала свой проект по поиску пропавших из-за войны людей, поделилась в Instagram милым фото с волонтером. Как оказалось, Сергей, житель Ирпеня, который изначально сам начал заниматься поисками пропавших, а теперь присоединился к проекту телезвезды.

"Наша поисковая команда расширяется, мы объединяемся с коллегами, которые наладили поиски локально так, что мы стремимся масштабировать этот опыт на всю страну. Сергей из Ирпеня и уже в первые дни полномасштабного вторжения из руководителя строительной компании переквалифицировался в волонтера-поисковика и организовал масштабную помощь в Ирпене, Буче и Гостомеле. В дом Сергея попало две ракеты, но все живые и полные сил помогать.

Сергей до сих пор помогает родным в опознании тел из деоккупированной Киевщины и вместе со своей командой и своим опытом присоединился к поиску пропавших. Если вы так же как Сергей занимаетесь поиском в своих городах, или знаете волонтеров по поиску, пишите здесь под постом. Мы обязательно всех найдем!", - рассказала Осадчая в подписи к фото с волонтером.

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