На своей странице в Instagram звезда разместила свое мрачное фото в черной футболке, а также впечатляющие кадры хроники войны, которые войдут в историю Украины.

"100 дней... 100ое 24 февраля. Мы все до победы будем жить 24 февраля. Я вспоминаю, как сначала мы считали часы вторжения, потом дни, месяцы ...мы верили, что не будет сотого дня. Незаметно прошла весна, незаметно наступило лето, но внутри февраль, даже зимние вещи не прячу, все так же под рукой, чтобы надеть и бежать", — поделилась Осадчая.

Также телеведущая напомнила, благодаря кому мы до сих пор живем в своей стране и даем отпор оккупантам.

"В эту ужасную дату я хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев! Это благодаря им мы этот сотый день встречаем свою землю, свою страну, которую не взяли за три дня, как кто-то себе придумал. За тех, кто приливает кровь, Кто погибает за всех нас с вами.... Вечная память погибшим и благодарим наших защитников и защитников за героизм, низко кланяемся вам и молимся ежеминутно, мы сильны! Мы несокрушимы! Мы победим!",- отмечает Катя.

Украинцы в комментариях не сдерживают эмоций: "Без слез нельзя читать", "Прочитала со слезами😢Пусть Господь хранит каждого защитника нашего", "Катерина❤️ каждое слово откликается в сердце💛💙 Безграничная благодарность и молитва за наших воинов".

Напомним, что Катя Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Екатерина Осадчая срочно обратилась к украинцам за помощью.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.