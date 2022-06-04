Фіналістка шоу "Холостяк" Юлія "Зайка" Бельченко, хоча й не знайшла свого щастя з Михайлом Заливако, але завдяки участі в проекті стала досить популярною блогеркою і тепер за нею стежать сотні тисяч українців.

На своїй сторінці в Instagram Юля поділилася новим кумедним відео. Зі своїм косметологом зірка "Холостяка" розіграла сценку "коли запізнилася до косметолога на 15 хвилин". На відео Юлія пафосно заходить в салон та починає процедури під репліку "Пам'ятайте: жінка в стані богині - вона нікуди не поспішає і ніколи нікуди не спізнюється".

"А ви часто в «состоянії багіні»?😅", — поцікавилася в підписників Юлія.

Відзначимо, слова про "стан богині" належать екс-зірці телешоу "Дом-2" Вікторії Боні, яку нещодавно з ганьбою вигнали з Каннського кінофестивалю. На червону доріжку вона прийшла в чоловічому костюмі, з намальованими вусами та плакатом "Воєн би не було, якби народжували чоловіки". Організаторам фестивалю нагадали, що Боня раніше розгулювала у футболці та в купальнику з зображенням президента рф володимира путіна.

Тому в коментарях до посту Юлії "Зайки" розгорнулася дискусія на цю тему: "Нічого проти тебе не маю.. але це слова жінки, яка відкрито підтримує Путіна", — зауважила підписниця.

"Ось тому її слова в гумористичному ролику. Вона це людям втирала на своїх курсах по жіночності і весь інтернет ржав", — пояснила Бельченко.

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