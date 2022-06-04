Финалистка шоу "Холостяк" Юлия "Зайка" Бельченко, хотя и не нашла своего счастья с Михаилом Заливако, но благодаря участию в проекте стала довольно популярной блогеркой и теперь за ней следят сотни тысяч украинцев.

На своей странице в Instagram Юля поделилась новым забавным видео. Со своим косметологом звезда "Холостяка" разыграла сценку "когда опоздала к косметологу на 15 минут". На видео Юлия пафосно заходит в салон и начинает процедуры под реплику "Помните: женщина в состоянии богини она никуда не спешит и никогда никуда не опаздывает".

"А вы часто в «состоянии богини»?", - поинтересовалась у подписчиков Юлия.

Отметим, что слова о "состояние богини" принадлежат экс-звезде телешоу "Дом-2" Виктории Бони, которую недавно с позором выгнали с Каннского кинофестиваля. На красную дорожку она пришла в мужском костюме, с нарисованными усами и плакатом "Войн бы не было, если бы рожали мужчины". Организаторам фестиваля напомнили, что Боня ранее разгуливала в футболке и в купальнике с изображением президента рф владимира путина.

Поэтому в комментариях к посту Юлии "Зайки" развернулась дискуссия на эту тему: "Ничего против тебя не имею.. но это слова женщины, которая открыто поддерживает Путина", — отметила подписчица.

"Вот поэтому ее слова в юмористическом ролике. Она это людям втирала на своих курсах по женственности и весь интернет ржал", — пояснила Бельченко.

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