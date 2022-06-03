Макс Барських зізнався, що йому важко повірити, що українці витримали стільки болю за ці 100 днів.

Як повідомляє Politeka.net, український співак Макс Барських розповів про "персональне пекло", яке триває в житті з дня початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну – 24 лютого 2022 року.

На своїй сторінці в Instagram він зізнався, що йому важко повірити, що українці витримали стільки болю за ці 100 днів. Але він упевнений, що Україна переможе і разом з цим почнеться у нас нове життя і краще тієї, що була.

"Кожен день страшний по-особливому: втратами життів, засмученням, агресією. Також я не мав ні найменшого поняття, що людина, витримавши стільки горя, може зберегти в серці тепло. Але тепер я знаю, що він може все. Наш дух з кожним днем стає потужнішим. Перемога буде на нашому боці, а разом з нею і нове життя", – написав він.

Українці в коментарях також висловили впевненість, що перемога буде за нами, а рашисти поквитаються за все, що зробили.

Нагадаємо, що Барських показав всьому світу силу ЗСУ і мужність українців.

Як повідомляла Politeka, Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

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