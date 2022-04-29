Багато хто з самого початку не вірили в Україну і думали, що наш народ зламається, а наша армія буде недостатньо сильною і мужньою.

Як повідомляє Politeka.net, співак Макс Барських випустив нову композицію англійською мовою під назвою Don't F * ck with Ukraine, яку присвятив нашим захисникам і мужності українського народу. Відео з піснею він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Музична композиція присвячена ЗСУ і народному опору. Макс Барських розповів, що після ліричної військової колискової "Буде весна" він відчув бажання створити інтернаціональний трек, який зміг би показати силу українців по всьому світу.

"Багато з самого початку не вірили в Україну і думали, що наш народ зламається, а наша армія буде недостатньо сильною і мужньою. Проте вже третій місяць поспіль наша держава героїчно бореться з російською навалою. І цей прецедент змінює не тільки нашу країну, але весь світ. Наш приклад покликаний заражати інші народи", - написав Макс Барських у підписі до відео.

Українці, які вже завантажили трек, похвалили Макса Барських і відзначили, що їх він надихає: "Весь ранок слухаю, нереальна пісня, піднімає бойовий дух!", "Супер, як завжди на висоті. Дуже заряджаюча пісня","Я з самого першого дня вірю в перемогу Ураїни, а пісня надихає".

Нагадаємо, Макс Барських вступив до лав ЗСУ, хвилююче зізнання.

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