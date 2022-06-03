Макс Барских признался, что ему тяжело поверить, что украинцы выдержали столько боли за эти 100 дней.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец Макс Барских рассказал о "персональном аде", который длится в жизни со дня начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – 24 февраля 2022 года.

На своей странице в Инстаграм он признался, что ему тяжело поверить, что украинцы выдержали столько боли за эти 100 дней. Но он уверен, что Украина победит и вместе с этим начнется у нас новая жизнь и лучше той, что была.

"Каждый день страшен по-особому: потерями жизней, огорчением, агрессией. Также я не имел ни малейшего понятия, что человек, выдержав столько горя, может сохранить в сердце тепло. Но теперь я знаю, что он может все. Наш дух с каждым днем становится мощнее. Победа будет на нашей стороне, а вместе с ней и новая жизнь", – написал он.

Украинцы в комментариях также выразили уверенность, что победа будет за нами, а рашисты поквитаются за все, что сделали.

Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.

Как сообщала Politeka, Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.