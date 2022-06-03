Шеф-кухар Володимир Ярославський, суддя "Майстер Шеф", показав себе і розповів про важливу дату, поділившись думками у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який судить проект"Майстер Шеф". Також знаменитість зайнятий написанням книг разом з колегою Ольгою Мартиновською. Не забуває Ярославський і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. Цього разу Володимир присвятив публікацію сотому дню війни в Україні.

"100 днів триденної спецоперації восьмирічної війни, яка триває чотириста років... Росія відкрито здійснює геноцид в Україні. Російська пропаганда відкрито говорить про деукраїнізацію, тобто знищення всього українського з метою позбавити цілу націю її самобутності. Використовуючи найгірші практики сталінізму і нацизму", - написав Ярославський.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Прекрасно сказано", "Люблю".

Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" вразив трепетними кадрами, Мартиновська оцінила

А ще Politeka повідомляла, що Ярославський з "Майстер Шеф" записав важливе звернення, Мартиновська оцінила

Також Politeka писала, що Ярославський з "Майстер Шеф" розговорився про зустріч з Мартиновською