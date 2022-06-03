Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який судить проект"Майстер Шеф". Також знаменитість зайнятий написанням книг разом з колегою Ольгою Мартиновською. Не забуває Ярославський і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. Цього разу Володимир присвятив публікацію сотому дню війни в Україні.
"100 днів триденної спецоперації восьмирічної війни, яка триває чотириста років... Росія відкрито здійснює геноцид в Україні. Російська пропаганда відкрито говорить про деукраїнізацію, тобто знищення всього українського з метою позбавити цілу націю її самобутності. Використовуючи найгірші практики сталінізму і нацизму", - написав Ярославський.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Прекрасно сказано", "Люблю".
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