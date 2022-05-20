Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Также звезда активно ведет Инстаграм, где делится рецептами и кадрами из личной жизни. А в этот раз Владимир рассказал, как выбрать и приготовить спаржу.
"Спаржа
Уже наш украинский деликатес
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Выбирать спаржу
для приготовления берем более более короткие и более толстые ростки, для салатов и сырыми – более тонкие, разумеется, что спаржа не должна быть вялой", - начал рассказ Ярославский.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Владимир, Вы как чувствовали, я только сегодня получила свой заказ с фиолетовой и зеленой спаржей) Такой уместный пост, очень спасибо", "А как что касается белой толстенькой спаржи? Есть какие-то особенности или все то же, что и с зеленой?", "Спасибо за рецепт".
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