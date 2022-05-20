Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Также звезда активно ведет Инстаграм, где делится рецептами и кадрами из личной жизни. А в этот раз Владимир рассказал, как выбрать и приготовить спаржу.

"Спаржа

Уже наш украинский деликатес

Как:

Выбирать спаржу

для приготовления берем более более короткие и более толстые ростки, для салатов и сырыми – более тонкие, разумеется, что спаржа не должна быть вялой", - начал рассказ Ярославский.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Владимир, Вы как чувствовали, я только сегодня получила свой заказ с фиолетовой и зеленой спаржей) Такой уместный пост, очень спасибо", "А как что касается белой толстенькой спаржи? Есть какие-то особенности или все то же, что и с зеленой?", "Спасибо за рецепт".

Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" честно признался, почему с утра опухший

Также Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" поделился рецептом домашней рикотты

А еще Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" сделал важное объявление, которое ждали украинцы



