Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделился трепетными кадрами.

"С Днем рождения мой Киев

Городу сегодня 1540 лет!", - написал Владимир Ярославский.

"Каждое фото - открытка… раньше не видела, как он красив ((", - написала в ответ Ольга Мартыновская.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

Процветай, Киев, мирного неба", "С праздником, киевляне. С праздником Украино".

Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" записал важное обращение, Мартыновская оценила

А еще Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" разоткровенничался о встрече с Мартыновской

Также Politeka писала, что Ярославский из "Мастер Шеф" рассказал, как выбрать и приготовить спаржу