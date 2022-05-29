Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделился трепетными кадрами.
"С Днем рождения мой Киев
Городу сегодня 1540 лет!", - написал Владимир Ярославский.
"Каждое фото - открытка… раньше не видела, как он красив ((", - написала в ответ Ольга Мартыновская.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
Процветай, Киев, мирного неба", "С праздником, киевляне. С праздником Украино".
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