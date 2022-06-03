Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который судит проект "Мастер Шеф". Также знаменитость занят написанием книг вместе с коллегой Ольгой Мартыновской. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. В этот раз Владимир посвятил публикацию сотому дню войны в Украине.
"100 дней трехдневной спецоперации восьмилетней войны, которая длится четыреста лет… Россия открыто осуществляет геноцид в Украине. Российская пропаганда открыто говорит о деукраинизации, то есть уничтожении всего украинского с целью лишить целую нацию ее самобытности. Используя самые плохие практики сталинизма и нацизма", - написал Ярославский.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Прекрасно сказано", "Люблю".
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