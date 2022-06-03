Артистка висловила свої думки і почуття на сотий день війни.

Популярна українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк, яка під час війни залишилася в Україні, часто висвітлює ситуацію в Instagram і розповідає про те, що змінилося в її житті. Зараз артистка не працює в колишньому режимі, але займається волонтерством і допомагає багатьом біженцям.

Цього разу артистка підкреслила важливість низки подій, які відбулися за сто днів війни в Україні. Також Нікітюк не стала мовчати про те, які жахи відбуваються щодня через російських окупантів.

"Зламані тіла і душі, але незломлені Віра і дух. Сто днів війни. Нас не зломити! З нами Віра! З нами Бог! З нами ВСУ! Всі наші захисники і захисниці! З нами пес Патрон! Тримаємося, Слава Україні " - підкреслила Леся.

Також Нікітюк виклала миле фото з листівкою і розповіла про День захисту дітей.

На новій фотографії Леся відображена в світлій кімнаті, перед камерою вона з'явилася в патріотичній футболці, з легкий макіяжем і акуратною укладанням. Вона демонструє в об'єктив милу листівку, зроблену маленькою дівчинкою Софією, яка підписала свою роботу.

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