Артистка выразила свои мысли и чувства на сотый день войны.

Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая во время войны осталась в Украине, часто освещает ситуацию в Инстаграм и рассказывает о том, что изменилось в ее жизни. Сейчас артистка не работает в прежнем режиме, но занимается волонтерством и помогает многим беженцам.

В этот раз артистка подчеркнула важность ряда событий, которые произошли за сто дней войны в Украине. Также Никитюк не стала молчать о том, какие ужасы происходят каждый день из-за русских оккупантов.

«Сломанные тела и души, но несломленные вера и дух. Сто дней войны. Нас не сломить! С нами Вера! С нами Бог! С нами ВСУ! Все наши защитники и защитницы! С нами пес Патрон! Держимся, Слава Украине» - подчеркнула Леся.

Также Никитюк выложила милое фото с открыткой и рассказала о Дне защиты детей.

На новой фотографии Леся запечатлена в светлой комнате, перед камерой она появилась в патриотической футболке, с легкий макияжем и аккуратной укладкой. Она демонстрирует в объектив милую открытку, сделанную маленькой девочкой Софией, которая подписала свою работу.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" показала, как занимается с дочерью балетом.

Как сообщала Politeka, "Они такие внутри": экс-"холостячка" Мишина объяснила, как россияне могут творить такие зверства в Украине.

Также Politeka писала, что "Повзрослели в мгновение ока": Могилевская запустила программу помощи для детей.