Артистка показала, які тепер у неї будні поза роботою на сцені.

Популярна українська співачка Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з маленькими дітьми за кордон, продовжує показувати моменти зі свого життя. Зараз артистка змістила акценти зі своєї творчості на особисте життя.

Цього разу Камінська показала кілька кадрів з прогулянки з дітьми, з яким влаштувала день розлучень у парку. Питання дітей змогли спантеличити артистку. Її маленька дочка Лаура вирішила обговорити кілька тем, чим здивувала маму.

"Не реклама стоматології. Тут запитують, звідки у гусака зуби " - сміється Камінська і показує старших дітей. Зазначимо, Леон і Лаура живуть разом з мамою після розлучення слави і Едгара Камінського.

Також Камінська виклала чарівне фото, яким злегка спантеличила шанувальників.

На архівній фотографії Слава відображена на сірому тлі, мабуть, це студійна зйомка. У підписі до фото Камінська спантеличила фанатів, написавши:"Рожеві троянди".

Користувачі тут же прялися коментувати нове фото на сторінці зірки: "вам йде!", "Слава, а чи буде від тебе літній хіт в цьому році? За стилем SLAVA BOGU", "@slava_kaminska, а колір блузки то називається "синій електрик", " @slava_kaminska а де троянди?".

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