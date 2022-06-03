Популярна українська співачка Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з маленькими дітьми за кордон, продовжує показувати моменти зі свого життя. Зараз артистка змістила акценти зі своєї творчості на особисте життя.
Цього разу Камінська показала кілька кадрів з прогулянки з дітьми, з яким влаштувала день розлучень у парку. Питання дітей змогли спантеличити артистку. Її маленька дочка Лаура вирішила обговорити кілька тем, чим здивувала маму.
"Не реклама стоматології. Тут запитують, звідки у гусака зуби " - сміється Камінська і показує старших дітей. Зазначимо, Леон і Лаура живуть разом з мамою після розлучення слави і Едгара Камінського.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
"За видатні заслуги": відомому росіянину і його дружині дали українське громадянство, що відомо
На хворого путіна вчинили замах: що відомо про стан президента рф, дані американської розвідки
"Втратили 50% особового складу": окупанти мріють про ротацію, нові дані Генштабу
Образ Дорофєєвої безсоромно скопіювала співачка з рф, кадри: "Росіяни все у нас крадуть..."
Також Камінська виклала чарівне фото, яким злегка спантеличила шанувальників.
На архівній фотографії Слава відображена на сірому тлі, мабуть, це студійна зйомка. У підписі до фото Камінська спантеличила фанатів, написавши:"Рожеві троянди".
Користувачі тут же прялися коментувати нове фото на сторінці зірки: "вам йде!", "Слава, а чи буде від тебе літній хіт в цьому році? За стилем SLAVA BOGU", "@slava_kaminska, а колір блузки то називається "синій електрик", " @slava_kaminska а де троянди?".
Також Дружина переможця "Голосу країни" показала, якою росте їхня дочка, якій потрібна операція: "така красуня".
Як повідомляла Politeka, Каменських в Іспанії заявила про тугу по дому і розлютила українців: "фальшивим патріотам все одно".
Також Politeka писала, що Осадча закликала українців прислухатися до порад:"це допоможе нашим ЗСУ".