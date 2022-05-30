Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских в последнее время редко показывает себя, но в день Киева, которій проходил вчера, решила вспомнить лучшие моменты. Артистка решила показать целую подборку ярких кадров и высказалась о своем отношении к месту, где живет.

«Нашему прекрасному, великому, сильному, свободному городу 1540 лет. Здесь я родилась. Здесь произошли самые важные события в жизни. Столько бесценных моментов и воспоминаний.

Помню, когда была далеко от дома – в рабочих поездках, гастрольных турах, выступая на концертах в разных уголках мира – не важно, проходило 2 дня или 2 месяца, меня всегда тянуло домой. Ибо моя душа всегда будет здесь, в Киеве» - написала Каменских в обращении.

Впрочем, слова Каменских украинцы не оценили, ведь она с семьей и родственниками уехала в Испанию с первых дней вторжения рф, а потом в интервью заявила о якобы панических атаках, после чего ее принялись жестко критиковать.

"Настя, все будет Украина! 💙;все равно люблю этот город!) С Днем Рождения! Киев! 👏; Это наша земля. Точка; Вы где?? 😂😂😂; Героям слава 🤍🇺🇦🕊; сама то в Киеве? Или с Потапом *опы греете в другом месте?))); Сидит в испании 😂; В Испании тепло и комфортно, ну да ладно, фальшивым патриотам все равно; Лживая особа с фальшивими слезами на экране, каждое слово ложь!"

Напомним, Каменских оправдала переезд в Испанию с Потапом и получила "ответочку" украинцев.

Как писала Politeka, Каменских раскрыла, как Потап оказался в Испании, пока в Украине война.

Также Politeka писала, что Каменских заклевали после новой патриотической песни.