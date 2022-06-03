Артистка показала, какие теперь у нее будни вне работы на сцене.

Популярная украинская певица Слава Каминская, которая с начала войны выехала с маленькими детьми за границу, продолжает показывать моменты из своей жизни. Сейчас артистка сместила акценты из своего творчества на личную жизнь.

В этот раз Каминская показала несколько кадров из прогулки с детьми, с которым устроила день развелечений в парке. Вопросы детей смогли озадачить артистку. Ее маленькая дочь Лаура решила обсудить несколько тем, чем удивила маму.

"Не реклама стоматологии. Тут спрашивают, откуда у гуся зубы" - смеется Каминская и показывает подросших детей. Отметим, Леон и Лаура живут вместе с мамой после развода Славы и Эдгара Каминского.

Также Каминская выложила очаровательное фото, которым слегка озадачила поклонников.

На архивной фотографии Слава запечатлена на сером фоне, видимо, это студийная съемка. В подписи к фото Каминская озадачила фанатов, написав: "Розовые розы".

Пользователи тут же прялись комментировать новое фото на странице звезды: "Вам идет!", "Слава, а будет ли от тебя летний хит в этом году? По стилю SLAVA BOGU", "@slava_kaminska, а цвет блузки то называется "синий электрик", "@slava_kaminska а где розы?".

Напомним, Жена победителя "Голосу країни" показала, какой растет их дочь, которой нужна операция: "Такая красавица".

Как сообщала Politeka, Каменских в Испании заявила о тоске по дому и разозлила украинцев: "Фальшивым патриотам все равно".

Также Politeka писала, что Осадчая призвала украинцев прислушиваться к советам: "Это поможет нашим ВСУ".