У российских военных нет правил войны: они пускают ракеты по гражданским объектам и частным секторам. Если сегодня прилетело к вашему соседу, то завтра может догнать вас.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Катя Осадчая является соучредителем телеграмм-канала "Поиск пропавших" и масштабного проекта "Найти своих". Она часто получает сообщения от людей в беде. Из-за этого ведущая срочно обратилась к украинцами в Сториз-Инстаграм.

Катя Осадчая отметила, что получает много сообщений о людях которые не эвакуировались вовремя из "горячих точок".

"Пожалуйста, обращайте внимания на сообщения от военных администраций. Пожалуйста, если вы мать с детьми, если у вас есть родители, которые болеют, если вы знаете стареньких соседей... Пожалуйста, уговорите их эвакуироваться. И сделайте это, ведь это сохранит жизнь, это поможет нашим ВСУ исполнять свою работу", - призвала украинцев Катя Осадчая.

Стоит отметить, что во время войны лучшее решение для гражданских — эвакуироваться в безопасные регионы и спасти себя от ранений или гибели. У российских военных нет правил войны: они пускают ракеты по гражданским объектам и частным секторам. Если сегодня прилетело к вашему соседу, то завтра может догнать вас.

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.