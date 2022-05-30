Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Катя Осадчая является соучредителем телеграмм-канала "Поиск пропавших" и масштабного проекта "Найти своих". Она часто получает сообщения от людей в беде. Из-за этого ведущая срочно обратилась к украинцами в Сториз-Инстаграм.
Катя Осадчая отметила, что получает много сообщений о людях которые не эвакуировались вовремя из "горячих точок".
"Пожалуйста, обращайте внимания на сообщения от военных администраций. Пожалуйста, если вы мать с детьми, если у вас есть родители, которые болеют, если вы знаете стареньких соседей... Пожалуйста, уговорите их эвакуироваться. И сделайте это, ведь это сохранит жизнь, это поможет нашим ВСУ исполнять свою работу", - призвала украинцев Катя Осадчая.
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Стоит отметить, что во время войны лучшее решение для гражданских — эвакуироваться в безопасные регионы и спасти себя от ранений или гибели. У российских военных нет правил войны: они пускают ракеты по гражданским объектам и частным секторам. Если сегодня прилетело к вашему соседу, то завтра может догнать вас.
Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.
Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.
Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.