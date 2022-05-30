На своей странице в Instаgram жена певца сообщила, что девочке исполнилось 5 месяцев.
«Она растет так быстро», - прокомментировала Иванна трогательные кадры.
В комментариях к посту украинцы поздравляют малышку, желают Элизабет крепкого здоровья и пишут, что она красавица.
"Милая", "Какая уже взрослая девочка. Красавица», «Здоровья и счастья», «Пусть растет здоровая и счастливая», «Такая красавица», "Здоровья и мирного неба маленькой принцессе", - пишут пользователи соцсетей.
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Напомним, ранее Роман Сасанчин на Иванна оказались на грани развода, но паре удалось решить свои проблемы и сохранить семью.
Впоследствии Ивана сообщила, что у их дочери не все в порядке со здоровьем.
Врачи сообщили, что девочке нужна операция по удалению гемангиомы – это кровяная опухоль или доброкачественное образование, состоящее из сосудов.
"Мы были у нескольких хирургов с гемангеомой, и нам сказали, что лучше ее удалить, потому что она интенсивно растет, – рассказала Иванна.
По словам Иванны, в Польше им прописывали капли, но они не помогли. Образование на щечке Элизабет будут удалять лазером.
Напомним, единственный сын Софии Ротару показал свою дочь-красавицу - как сейчас выглядит внучка знаменитой певицы.
Также сообщалось, что Каменских в Испании заявила о тоске по дому и разозлила украинцев.
Кроме того Politeka.net писала, что "Холостячка" Огневич разволновалась и обратилась к украинцам с важной просьбой.