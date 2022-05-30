Жена победителя «Голоса страны» Ивана показала, какой растет их маленькая дочь – Элизабет.

На своей странице в Instаgram жена певца сообщила, что девочке исполнилось 5 месяцев.

«Она растет так быстро», - прокомментировала Иванна трогательные кадры.

В комментариях к посту украинцы поздравляют малышку, желают Элизабет крепкого здоровья и пишут, что она красавица.

"Милая", "Какая уже взрослая девочка. Красавица», «Здоровья и счастья», «Пусть растет здоровая и счастливая», «Такая красавица», "Здоровья и мирного неба маленькой принцессе", - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, ранее Роман Сасанчин на Иванна оказались на грани развода, но паре удалось решить свои проблемы и сохранить семью.

Впоследствии Ивана сообщила, что у их дочери не все в порядке со здоровьем.

Врачи сообщили, что девочке нужна операция по удалению гемангиомы – это кровяная опухоль или доброкачественное образование, состоящее из сосудов.

"Мы были у нескольких хирургов с гемангеомой, и нам сказали, что лучше ее удалить, потому что она интенсивно растет, – рассказала Иванна.

По словам Иванны, в Польше им прописывали капли, но они не помогли. Образование на щечке Элизабет будут удалять лазером.

Напомним, единственный сын Софии Ротару показал свою дочь-красавицу - как сейчас выглядит внучка знаменитой певицы.

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