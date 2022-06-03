Популярний український радіоведучий, блогер і інтерв'юер Слава Дьомін, який нещодавно відновив записи своїх інтерв'ю з зірками в онлайн-форматі, часто ділиться в Instagram подробицями свого життя. Так, цього разу шоумен опублікував миле фото, яке приурочив до сотого дня війни.

На новій фотографії Слава зобразив себе з сином і старенькою бабусею, і розповів, що вони обидва "діти війни". Як виявилося, бабусі Дьоміна вже 92 роки, і вона "дитина війни" Другої світової, а його 12-річний син Влад – дитина нинішньої війни в 2022 році.

У підписі до публікації ведучий написав: "100 днів! А поруч зі мною дві дитини війни! 92 роки і 12 років. Я знаю, що все буде добре! Я просто впевнений в тому, що ми переможемо в цій несправедливій битві. Тому що гопники, злодії і вбивці довго не залишаються безкарними. Їх або знаходять і судять, або знищують свої ж". Користувачі тут почали коментувати нову публікацію слави, погоджуючись з його думкою.

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