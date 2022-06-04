Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, продовжує працювати разом з Надею Дорофєєвою і часто подедржівает всі її нові ідеї. Зовсім недавно артистка також представила нову пісню, створену спільно з колегою - Артемом Пивоваровим.

Наше коріння і культура – найцінніший скарб без якого не може бути майбутнього. Всі ці дні пронизані сумом, болем і тугою за Батьківщиною.

"І саме ці переживання вилилися в чуттєвому дуеті @pivovarovmusic і @nadyadorofeeva на вірш нашого Кобзаря, видатного поета Тараса Григоровича Шевченка" Думи мої, думи мої "(1840).

Для @nadyadorofeeva це перший реліз з початку війни і мене не залишає гордість, що пісня вийшла українською. Українська мова, її звучання, викликає справжні емоції-хочеться і плакати і радіти одночасно ... і я обожнюю чути Надю українською, вона неймовірно звучить з її вуст✨ " - поділилася Горова думками»

На своїй сторінці в Instagram співачка розповіла про прем'єру так:

"100 днів війни. 100 днів болю, печалі і надії. Дуже важко залишатися з цими важкими думками наодинці. Тому нам усім потрібно не потонути в них, допомогти собі і країні виплисти, вистояти, зберегти себе. Спасибі тобі, Артем Пивоваров, за наш чуттєвий дует і за проект "твої вірші, мої ноти", завдяки якому українська культура має можливість жити і голосно звучати", — поділилася Дорофєєва.

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А ще Politeka повідомляла, що образ Дорофєєвої безсоромно скопіювала співачка з Росії.

Також Politeka писала, що Надя Дорофєєва спокусила сміливими образами на вулиці, оцінила і Нікітюк.