Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, продолжает работать вместе с Надей Дорофеевой и часто подедрживает все ее новые идеи. Совсем недавно артистка также представила новую песню, созданную совместно с коллегой - Артемом Пивоваровым.

Наши корни и культура – ​​самое ценное сокровище без которого не может быть будущего. Все эти дни пронизаны печалью, болью и тоской по Родине.

«И именно эти переживания вылились в чувственном дуэте @pivovarovmusic и @nadyadorofeeva на стихотворение нашего Кобзаря, выдающегося поэта Тараса Григорьевича Шевченко "Думы мои, думы мои" (1840) .

Для @nadyadorofeeva это первый релиз с начала войны и меня не оставляет гордость, что песня вышла на украинском. Украинский язык, его звучание, вызывает настоящие эмоции-хочется и плакать и радоваться одновременно…И я обожаю слышать Надю украинскою, она невероятно звучит с ее уст✨» - поделилась Горовая мыслями.

На своей странице в Instagram певица рассказала о премьере так:

"100 дней войны. 100 дней боли, печали и надежды. Очень трудно оставаться с этими тяжелыми мыслями наедине. Поэтому нам всем нужно не утонуть в них, помочь себе и стране выплыть, выстоять, сохранить себя. Спасибо тебе, Артем Пивоваров, за наш чувственный дуэт и за проект «Твои стихи, мои ноты», благодаря которому украинская культура имеет возможность жить и громко звучать", — поделилась Дорофеева.

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