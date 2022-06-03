Як повідомляє Politeka.net, популярний блогер і вже одружений учасник шоу "Холостяк" Макс Михайлюк. Разом з моделлю Дашею Хлистун ростить дочку, якій виповнився всього рік. Незважаючи ні на що чоловік вирушив до лав ЗСУ, став захищати свою країну.

Зараз новим постом чоловік вразив усіх українок, згадавши десантно-штурмові війська ЗСУ. У формі Михайлюк виглядав дуже ефектно, що і привернуло увагу фанатів, адже за останні кілька тижнів він не публікував нічого нового і не розповідав про своє життя.

"У ДШВ якщо він говорив що не брав то він не віддасть 😅" - віджартувався Михайлюк.

У мережі підтримали:

"Дякую💙 💛; молюся за вас кожен день 🙏 За всіх, хто захищає мою землю❤❤️ бережи Боже кожного з вас❤️; Максе, ви повинні берегти себе. Так ось куди ти пропав, рідненький🙏 🏻 🙏 🏻; молодці хлопці, Тримайтеся! Ви наша надія і опора!; Макс, ангела хранителя🙏 🏻; як тобі йде форма; макс??? Ти в Україні? Воюешь?; Пишаємося❤️ такі красені нас захищають! Берег; бережіть себе❤️🙌».

Відзначимо, що за півроку чоловік фактично не з'являвся в соцмережі і не постив нові фото, хоча раніше робив це регулярно. А тепер ось знову вийшов на зв'язок і показав, як підросла дочка.

На знімку, який Макс зробив на телефон в дзеркало, він позує з маленькою красунею на руках. Схоже, тато з донькою були на прогулянці, вони у відповідних нарядах. На ньому тепла чорна куртка, а на дочці персикова курточка і яскрава шапочка.

Также дружина "Холостяка" Михайлюка вразила кадрами з фотосесії в стилі 90-х: "як можна бути такою красунею?".

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Михайлюк розтанув від жарких поцілунків відомої моделі: кадри довгоочікуваної зустрічі.

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