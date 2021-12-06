Известная модель, жена «Холостяка» Макса Михайлюка Даша Хлистун показала, как возлюбленный общается и проводит время со своей малышкой-дочкой.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм девушка показала трогательное фото, на котором засветила мужа и 7-месячную дочку Ариану. Девочка лежала на диване и смотрела на папу, который с удовольствием проводил с ней время.

«Такая любовь. Я прям млею, когда это вижу между папой и дочей», - подписала фото Даша Хлистун.

Отметим, что недавно звездная пара решила проколоть своей дочке уши. Кроме этого, на 7 месяцев они подарили девочке сережки с бриллиантами от дорого бренда Tiffany & Co.

Как известно, Макс Михайлюк начал встречаться с моделью практически сразу после окончания проекта «Холостяк». Через месяц их отношений Даша забеременела, что серьезно ускорило развитие их отношений. Сегодня звезда уже вернулась к работе и даже приняла участие в показе.

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